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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 09:48 ص 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:48

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في فيينا يوم 8 مارس آذار 2018. تصوير: هاينز بيتر بادر - رويترز (reuters_tickers)