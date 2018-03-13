تشاووش أوغلو: تركيا وأمريكا ستشرفان على انسحاب مقاتلين أكراد من منبج السورية
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وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في فيينا يوم 8 مارس آذار 2018. تصوير: هاينز بيتر بادر - رويترز(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية ووسائل إعلام محلية أخرى عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قوله يوم الثلاثاء إن تركيا والولايات المتحدة ستشرفان على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من بلدة منبج في شمال سوريا.
وأضاف للصحفيين أثناء توجهه إلى موسكو إن تركيا والولايات المتحدة ستضعان خطة لتأمين منبج خلال محادثات تجري في 19 مارس آذار لكن القوات التركية ستنفذ عملية عسكرية إذا فشل ذلك.
وقال تشاووش أوغلو إن تركيا لم تتقدم بأي طلبات بعد للحكومة السورية فيما يتعلق بمبنج مضيفا أن أنقرة ستراقب عملية سحب الأسلحة التي زودت الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية بها في خطوة تسببت في توتر العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
رويترز