هذا المحتوى تم نشره يوم 20 فبراير, 2020 01:10 م

ريك مشار زعيم المتمردين سابقا في جنوب السودان (إلى اليمين) والرئيس سلفا كير خلال اجتماع في جوبا يوم الخميس. تصوير: جوك سولومن - رويترز.

جوبا (رويترز) - قال ريك مشار زعيم المتمردين سابقا في جنوب السودان إنه وافق على تشكيل حكومة وحدة مع الرئيس سلفا كير بحلول الموعد النهائي لذلك يوم السبت عقب محادثات جرت يوم الخميس.

وقبل هذا الإعلان لم يكن واضحا إذا كان سيتم التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي في 22 فبراير شباط بسبب عدم تلبية نقاط رئيسية في اتفاق السلام الذي أبرم في 2018. وتأجل الموعد النهائي عدة مرات دون اتفاق بين الجانبين.

وقال مشار "عقدنا اجتماعا مع الرئيس بشأن الأمور العالقة. اتفقنا على تشكيل الحكومة في 22 فبراير".

وأكد الرئيس كير الاتفاق.

وقال عقب الاجتماع "اتفقنا على تشكل الحكومة" مضيفا أنه سيعين مشار يوم الجمعة بمنصب النائب الأول للرئيس.

وأضاف أن جميع أعضاء المعارضة سيحصلون على حماية. وقال كير "وإذا كانت هناك أشياء لم نتفق عليها فقد اتفقنا على حلها. سننتهي منها خلال الأيام القادمة".

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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