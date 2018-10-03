تصادم طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم ولا أنباء عن إصابات
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
الخرطوم (رويترز) - ذكر متحدث باسم مطار الخرطوم الدولي أن طائرتين عسكريتين سودانيتين تصادمتا لدى هبوطهما في المطار يوم الأربعاء، الأمر الذي أجبر سلطات المطار على إغلاقه عدة ساعات.
وقال متحدث عسكري إن طائرتي النقل كانتا عائدتين من طلعات تدريبية في الصباح.
وأضاف المتحدث أن الطائرتين إحداهما من طراز أنتونوف 26 والأخرى أنتونوف 32، وأنهما تعرضتا لأضرار شديدة لكن لم يسقط قتلى أو جرحى.
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم إنه تم تحويل الرحلات الجوية إلى مطار بورسودان خلال الإغلاق.
وأعيد فتح المطار لاحقا.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)
رويترز