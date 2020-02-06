هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 02:53 م

من مايان لوبل وعلي صوافطة

القدس/رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قتل فلسطينيان على الأقل وأصيب 15 إسرائيليا يوم الخميس في سلسلة أحداث في القدس والضفة الغربية المحتلة حيث تصاعد العنف بعد إعلان الولايات المتحدة عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط.

وقالت السلطات في الضفة الغربية إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين بالرصاص، أحدهما خلال اشتباكات عنيفة. وفي القدس صدمت سيارة مجموعة من الجنود الإسرائيليين فيما أصاب مسلح شرطيا في هجومين يشتبه في أن منفذيهما من الفلسطينيين.

واشتعل التوتر الفلسطيني مجددا بفعل الغضب المتعلق بخطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي رحبت بها إسرائيل ورفضها الفلسطينيون عند إعلانها في الأسبوع الماضي.

وتمنح الخطة إسرائيل معظم ما سعت له منذ عشرات السنين بما في ذلك مدينة القدس وتقريبا جميع الأراضي المحتلة التي أقامت عليها مستوطنات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مسلحا أطلق الرصاص على شرطي إسرائيلي عند مدخل المدينة القديمة مما أدى لإصابته بجروح طفيفة.

وفتحت الشرطة النار على المهاجم وقتلته.

وقع إطلاق النار في مكان لا يبعد كثيرا عن منطقة تشتهر بالحياة الليلية صدمت بها سيارة قبل ساعات مجموعة من الجنود الإسرائيليين أثناء تجولهم في المدينة حيث جاؤوا لتأدية اليمين بعد حصولهم على التدريبات الأساسية.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن أحد الجنود تعرض لإصابات بالغة فيما أصيب آخر بجروح متوسطة إلى جانب إصابة 12 بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع حادث الدهس، الذي وقع بالقرب من الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية على أنه هجوم إرهابي مضيفة أن قائد السيارة لا يزال طليقا.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان "إنها مسألة وقت، وليس الكثير من الوقت، حتى نمسك بالمهاجم. لن يهزمنا الإرهاب سوف ننتصر".

وقال فلسطينيون في مدينة جنين بالضفة الغربية إن شابا يبلغ من العمر 19 عاما قتل برصاص القوات الإسرائيلية بينما كان يرشقهم بالحجارة.

وذكر متحدث عسكري إسرائيلي أن القوات ذهبت إلى جنين لهدم منزل فلسطيني ضالع في مقتل مستوطن يهودي عام 2018. وقال المتحدث إن القوات فتحت النار على فلسطينيين أطلقوا النار صوبها ورشقوها بالقنابل الحارقة في جنين.

وقال السلطات الفلسطينية إن شرطيا فلسطينيا قُتل في مركز شرطة في جنين بنيران إسرائيلية.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على ذلك ولم يتضح إن كان هذا الحادث يرتبط على نحو مباشر بالاشتباكات في المدينة.

وقتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص يوم الأربعاء فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عاما في الضفة الغربية قالت إنه ألقى عليها قنبلة حارقة أثناء احتجاجات شابها العنف على خطة ترامب للسلام. وكان أول من يقتل منذ الإعلان عن خطة ترامب للسلام.

وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقتل فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية وربط ذلك بما وصفه ترامب بأنه "صفقة القرن".

ويقول الفلسطينيون، الذين يقاطعون إدارة ترامب منذ وقت طويل متهمين إياها بالتحيز لإسرائيل، إن هذه الخطة لا تحقق أيا من مطالبهم المتعلقة بإقامة دولة مستقلة وغيرها من الحقوق.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية "صفقة القرن هي التي خلقت هذا الجو من التصعيد والتوتر بما تحاول فرضه من حقائق مزيفة على الأرض".

وأضاف "حذرنا...مرارا وتكرارا، وأكدنا أن أية صفقة لا تلبي حقوق شعبنا ولا تهدف إلى صنع سلام عادل وشامل، ستؤدي حتما إلى هذا التصعيد الذي نشهده اليوم".

واستمر العنف لعدة أيام على حدود قطاع غزة. وأطلق فلسطينيون قذائف هاون وصواريخ ومتفجرات على إسرائيل مما أثار الذعر لكنه لم يسفر عن أي إصابات خطيرة. ونفذت إسرائيل ضربات جوية خلال الليل على مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وأشادت حماس بالعنف المتصاعد.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة على تويتر "الفعل المقاوم الممتد على طول الضفة الغربية، والاشتباكات بين جماهير شعبنا من أقصى جنوب الضفة إلى شمالها، والفعل المقاوم في قلب القدس المحتلة، هو رد شعبنا العملي على إعلان صفقة ترامب التصفوية".

(شارك في التغطية نضال المغربي في غزة ودان وليامز وديدي هيون في القدس - إعداد مروة سلام - تحرير منير البويطي)

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