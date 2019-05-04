هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 04:37 م

دخان ونيران عقب غارات إسرائيلية على قطاع غزة يوم السبت. تصوير: محمد سالم - رويترز.

من نضال مغربي ومايان لوبيل

غزة/القدس (رويترز) - أطلق مسلحون فلسطينيون عشرات الصواريخ على إسرائيل يوم السبت مما أثار موجة من الضربات الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل مسلح فلسطيني مع تصاعد العنف عبر الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة لليوم الثاني.

وبدأ التصعيد يوم الجمعة عندما أُصيب جنديان إسرائيليان برصاص مسلحين من غزة قرب الحدود. وردت إسرائيل بضرة جوية أدت إلى مقتل ناشطين اثنين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة. وقُتل محتجان فلسطينيان آخران قرب الحدود بنيران إسرائيلية.

وشنت إسرائيل يوم السبت ضربات جوية على القطاع وقصفته بالدبابات بعدما أطلق الفلسطينيون نحو 150 صاروخا باتجاه مدن وقرى إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت هجمات ضد ما يربو على 30 هدفا لحماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت كتائب حماة الأقصى، وهي جماعة مسلحة صغيرة موالية لحماس في غزة، مقتل أحد رجالها في ضربة جوية يوم السبت.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ستة فلسطينيين أصيبوا. وقال سكان إن اثنين منهم من النشطاء.

وقالت وزارة التعليم الفلسطينية إنها أخلت مدارس في المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، دوت صفارات الإنذار تحذيرا من هجوم بالصواريخ في إسرائيل فهرع السكان إلى الملاجئ وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن امرأة تعرضت لإصابة خطيرة بشظية في مدينة كريات جات. وقال الجيش إنه أعترض كثيرا من الصواريخ.

يأتي تصاعد العنف، الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع مع مجلسه الأمني، قبل أيام من بدء شهر رمضان واحتفال الإسرائيليين بذكرى يوم الاستقلال.

ومن المقرر أيضا أن تستضيف إسرائيل مسابقة يوروفيجن الغنائية لعام 2019 خلال أقل من أسبوعين في تل أبيب حيث أطلقت صوبها صواريخ بعيدة المدى في منتصف مارس آذار.

* جهود منع التصعيد

رغم أن الضربات الجوية الإسرائيلية تحدث من حين لآخر ردا على إطلاق صواريخ من غزة، تفادت إسرائيل وحماس الدخول في حرب شاملة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وينسب الفضل لوسطاء مصريين في وقف إطلاق النار بعد أن تصاعدت حدة القتال عقب هجوم صاروخي لحماس شمالي تل أبيب في مارس آذار. ويعمل الوسطاء المصريون للحيلولة دون حدوث تصعيد جديد.

وقال مصدر في مكتب نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا مع مدراء الأمن يوم السبت لبحث الموقف.

وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حماس في بيان يوم السبت "المقاومة ستبقى حاضرة للرد على جرائم الاحتلال، ولن تسمح له باستباحة دماء شعبنا". ولم يذكر القانوع بوضوح ما إذا كانت حماس أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وأعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن شن هجوم بإطلاق عدة صواريخ على مدينة عسقلان الإسرائيلية.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان إن وابل الصواريخ كان ردا على أحداث يوم الجمعة وإن إسرائيل "تنصلت" من تنفيذ تفاهمات سابقة توسطت فيها القاهرة.

وقالت حماس في بيان يوم الخميس إن يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة سافر إلى القاهرة لإجراء محادثات بشان جهود الحفاظ على الهدوء على الحدود وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في غزة التي تضرر اقتصادها بشدة بفعل سنوات الحصار علاوة على تخفيض المساعدات الأجنبية. ويقول البنك الدولي إن نسبة البطالة تبلغ 52 في المئة فيما يزداد الفقر.

وتقول إسرائيل إن الحصار ضروري لمنع وصول الأسلحة لحماس التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل منذ أن تولت إدارة قطاع غزة في 2007.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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