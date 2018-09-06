تعليق العمليات في ميناء أم قصر العراقي والمحتجون يغلقون المدخل
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منظر عام لميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة في العراق - صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - قال موظفون إنه جرى تعليق جميع العمليات في ميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة في العراق يوم الخميس فيما أغلق محتجون مدخله خلال الليل.
وامتدت الاحتجاجات التي اجتاحت جنوب العراق في الشهور الأخيرة إلى الميناء الأمر الذي يزيد المخاوف من الاضطرابات التي تشهدها البلاد. ويستقبل ميناء أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر إلى البلد الذي يعتمد بنسبة كبيرة على المواد الغذائية المستوردة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز