(رويترز) - قالت شركة طيران الإمارات على تويتر إنها تعتزم استئناف رحلات الركاب إلى تسع مدن في ثماني دول، من بينها رحلات الربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي، وذلك اعتبارا من 21 مايو أيار.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
طائرة تابعة لطيران الإمارات - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
(رويترز) - قالت شركة طيران الإمارات على تويتر إنها تعتزم استئناف رحلات الركاب إلى تسع مدن في ثماني دول، من بينها رحلات الربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي، وذلك اعتبارا من 21 مايو أيار.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)