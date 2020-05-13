(رويترز) - قالت شركة طيران الإمارات على تويتر إنها تعتزم استئناف رحلات الركاب إلى تسع مدن في ثماني دول، من بينها رحلات الربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي، وذلك اعتبارا من 21 مايو أيار.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Instagram FR

Rejoins-nous sur Instagram

Rejoins-nous sur Instagram

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك