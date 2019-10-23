هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 10:11 م

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في قاعدة حميميم الروسية في سوريا يوم 18 يونيو حزيران 2019. صورة لرويترز من وزارة الدفاع الروسية تستخدم في الأغراض التحريرية فقط

موسكو (رويترز) - ذكرت وكالات أنباء روسية يوم الأربعاء أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تحدث مع قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سوريا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقالت وكالة إنترفاكس إن شويجو أبلغ قائد قوات سوريا الديمقراطية بأن روسيا ستزيد عدد أفراد الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود السورية التركية. كما ناقش الاثنان تطبيق الأكراد للاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا الذي أُعلن يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة تاس أن قائد قوات سوريا الديمقراطية قال إن قواته تساعد الشرطة العسكرية الروسية والقوات السورية في شمال سوريا وعبر عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبدأت الشرطة العسكرية الروسية الانتشار على الحدود شمال شرق سوريا يوم الأربعاء بموجب اتفاق مع تركيا لإبعاد المقاتلين الأكراد من المنطقة.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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