تقرير: الإمارات تسجن ناشطا 10 سنوات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي
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الناشط السياسي الإماراتي أحمد منصور بصورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
الرياض (رويترز) - ذكرت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم (272000 دولار) بتهمة التشهير بحكومة الإمارات العربية المتحدة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ولا تتساهل الإمارات مع الانتقادات العلنية لنظامها الحاكم وحاكمت منصور وناشطين آخرين من المطالبين بالديمقراطية لما وصفته بإهانة قادة البلاد.
وكان منصور من بين خمسة ناشطين أدينوا بتلك التهم في 2011 في خضم احتجاجات الربيع العربي التي نادت بالإصلاح في دول عربية أخرى.
واعتقل منصور وهو مهندس كهربائي وشاعر في مارس آذار 2017 واتهم بالترويج لأجندة طائفية تحض على الكراهية.
وقالت صحيفة ذا ناشيونال إن المحكمة برأته من تهم تتعلق بالإرهاب.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
رويترز