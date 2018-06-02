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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 04:12 م 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 16:12

شاحنات تحمل صواريخ إس- 400 الروسية في استعراض عسكري في الميدان الأحمر في موسكو عاصمة روسيا يوم 8 مايو أيار 2018. تصوير سيرجي كاربوخين - رويترز. (reuters_tickers)