هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 12:16 م

احتجاجات العراق يوم 5 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: ثائر السوداني - رويترز

بغداد (رويترز) - ذكرت لجنة حكومية مكلفة بالتحقيق في أحداث العنف خلال احتجاجات العراق أن 157 شخصا، معظمهم مدنيون، لقوا مصرعهم بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية لفض موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونقل التلفزيون الرسمي يوم الثلاثاء عن تقرير اللجنة الرسمي أنه تم التحقق من مقتل 149 مدنيا وثمانية من قوات الأمن.

وجاء في التقرير أن اللجنة وجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق مبنى بوسط بغداد.

وألقى التقرير باللائمة على مسؤولي الأمن لفقدانهم السيطرة على قواتهم وأوصى بإقالة قائد عمليات بغداد ومسؤولين كبار آخرين.

(تغطية صحفية أحمد رشيد وأحمد أبو العينين - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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