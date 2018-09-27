تقرير: مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يعلن إعادة فتح مطار صنعاء الأسبوع القادم
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مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث في مؤتمر صحفي في جنيف يوم 8 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لقناة الجزيرة اليوم الخميس إنه يتطلع "للإعلان عن إعادة فتح مطار صنعاء الأسبوع المقبل".
ونقلت الجزيرة عن جريفيث قوله إنه يعمل "على استئناف المشاورات اليمنية خلال أسابيع في أوروبا ولكن ليس في جنيف... يجب منح الحوثيين فرصة جديدة لتمكينهم من القدوم للمشاورات".
وكان من المفترض أن تبدأ المحادثات، التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن المستمرة منذ ثلاث سنوات، في السادس من سبتمبر أيلول لكن لم يحضر سوى ممثلي حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بينما أصر الحوثيون على السماح للطائرة التي تقلهم إلى جنيف بإجلاء عشرات المصابين إلى سلطنة عمان المجاورة.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير محمد نبيل)
رويترز