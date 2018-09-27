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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 11:50 م 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 23:50

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث في مؤتمر صحفي في جنيف يوم 8 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: دنيس باليبوس - رويترز (reuters_tickers)