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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 09:24 م 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:24

بيروت (رويترز) - قال مسؤول في التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء إن وفدا أمريكيا يضم مسؤولين في مجالي الأمن والمخابرات زار دمشق في يونيو حزيران والتقى مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري.

كانت جريدة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله قالت في وقت سابق يوم الثلاثاء إن الوفد الأمريكي عقد اجتماعا لمدة أربع ساعات مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك قرب مطار دمشق الدولي.

وردا على سؤال عن هذه التقارير قال اثنان من كبار مسؤولي المخابرات الأمريكيين طلبا عدم الكشف عن اسميهما إنه يوجد "حوار متواصل مع أعضاء من نظام الأسد" بشأن طرد تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا واستخدام دمشق للأسلحة الكيماوية ومخزونها من تلك الأسلحة بما في ذلك الكلور وكذلك مصير الصحفي أوستين تايس الذي يعتقد المسؤولون أنه محتجز لدى دمشق أو حلفائها.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة السورية.

وذكرت جريدة الأخبار أن المسؤولين الأمريكيين طالبوا بانسحاب القوات الإيرانية من جنوب سوريا والحصول على بيانات عن "المجموعات الإرهابية" تتضمن أعداد المقاتلين الأجانب وكذلك الحصول على حصة من قطاع النفط في مناطق شرق سوريا.

ونقلت الأخبار عن مملوك قوله إن دمشق لن تتعاون مع واشنطن في القضايا الأمنية قبل عودة العلاقات السياسية ودعا أيضا إلى انسحاب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا.

وقال المصدر الإقليمي لرويترز إن معظم التفاصيل الواردة في تقرير جريدة الأخبار صحيحة.

ونادرا ما زار مسؤولون أمريكيون دمشق منذ 2011 عندما بدأت واشنطن في دعم الاحتجاجات ضد الأسد ثم دعم بعض جماعات المعارضة المسلحة التي تحاول الإطاحة به.

وفي العام الماضي أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء برنامج مساعدات عسكرية للمعارضة المسلحة تديره وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه).

وفي نوفمبر تشرين الثاني قال مسؤول إقليمي كبير مقرب لدمشق إن مسؤولا أمريكيا كبيرا التقى مع مملوك في العاصمة السورية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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