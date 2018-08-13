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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 09:43 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:43

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إلى اليمين) خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك - صورة من أرشيف رويترز. صورة من الرئاسة المصرية. (reuters_tickers)