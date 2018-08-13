تلفزيون إسرائيلي: نتنياهو التقى السيسي سرا في مايو
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إلى اليمين) خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك - صورة من أرشيف رويترز. صورة من الرئاسة المصرية.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قالت القناة العاشرة الإسرائيلية يوم الاثنين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد قمة سرية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر في شهر مايو أيار لمناقشة وقف طويل الأمد لإطلاق النار في قطاع غزة.
ورفض متحدث باسم نتنياهو التعليق على هذا التقرير ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مسؤولين مصريين.
ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين كبار لم تذكر أسماءهم أن الاجتماع عقد يوم 22 مايو أيار.
وتسعى مصر والأمم المتحدة للتوسط بشأن التوصل لهدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة بعد اشتعال العنف عبر الحدود بين إسرائيل والقطاع على مدى الشهور الماضية.
وأفاد تقرير التلفزيون الإسرائيلي بأن الزعيمين بحثا تخفيف الحصار الإسرائيلي المصري على غزة وإصلاح البنية التحتية في القطاع وشروط وقف إطلاق النار.
ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني صعوبات اقتصادية كبرى. ووصف البنك الدولي الوضع هناك بأنه أزمة إنسانية مع نقص المياه والكهرباء والدواء.
وتفرض إسرائيل ومصر قيودا صارمة على معابرها الحدودية مع غزة مشيرة إلى مخاوف أمنية.
وتقول إسرائيل إن الحصار يهدف لمنع وصول الأسلحة إلى حماس وغيرها من الجماعات المتشددة التي أطلقت مئات الصواريخ عبر الحدود خلال الشهور الماضية بينما شنت إسرائيل في المقابل عشرات الضربات الجوية ضد ما قالت إنه مواقع لحماس.
وقتل 161 فلسطينيا على الأقل برصاص القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات أسبوعية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة بدأت في 30 مارس آذار في حين قتل جندي إسرائيلي واحد برصاص قناص فلسطيني خلال تلك المدة.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز