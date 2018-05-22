تلفزيون الجديد نقلا عن سعد الحريري: هناك قرار بتسريع تشكيل الحكومة
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رئيس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته سعد الحريري خلال مؤتمر صحفي في بيروت يوم السابع من مايو أيار 2018. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - نسب تلفزيون الجديد اللبناني إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الحريري قوله يوم الثلاثاء إن قرارا اتخذ لتشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة.
وقال الحريري "هناك قرار بالإسراع في تأليف الحكومة وأعتقد أن العقوبات على حزب الله قد يكون لها تأثير إيجابي وإمكانية في تسريع ولادة الحكومة الجديدة".
وأجرى لبنان انتخابات برلمانية في السادس من مايو أيار وانتهت ولاية البرلمان ليل يوم الاثنين.
(اعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز