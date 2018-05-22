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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 02:51 م 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:51

رئيس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته سعد الحريري خلال مؤتمر صحفي في بيروت يوم السابع من مايو أيار 2018. تصوير: محمد عزاقير - رويترز. (reuters_tickers)