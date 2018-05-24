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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 10:33 ص 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:33

وزير المالية اللبناني علي حسن خليل يلتقط صورة لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الحريري في البرلمان ببيروت يوم الأربعاء. صورة لرويترز. (reuters_tickers)