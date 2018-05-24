تلفزيون الجديد: الحريري حصل على دعم الأغلبية في البرلمان لرئاسة الحكومة
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وزير المالية اللبناني علي حسن خليل يلتقط صورة لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الحريري في البرلمان ببيروت يوم الأربعاء. صورة لرويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال تلفزيون الجديد إن أكثر من نصف النواب اللبنانيين رشحوا السياسي السني سعد الحريري لرئاسة الحكومة خلال مشاورات يوم الخميس مع الرئيس ميشال عون مما يؤكد أنه بصدد أن يُكلف بتولي المنصب للمرة الثالثة.
ويجب أن يكلف عون المرشح الذي يحصل على تأييد أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب وعددهم 128. وكان من المتوقع على نطاق واسع تكليف الحريري بالمنصب باعتباره أبرز سياسي سني في لبنان.
وستستمر المشاورات حتى بعد ظهر يوم الخميس.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز