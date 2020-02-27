هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 02:21 م

رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي في بغداد يوم 19 فبراير شباط 2020. صورة حصلت عليها رويترز من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

بغداد (رويترز) - قال التلفزيون العراقي إن البرلمان أجّل يوم الخميس جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

وأضاف أن النصاب لم يكتمل بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.

ويطيل التأجيل أمد الأزمة السياسية بعد أن أجبرت احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته في نوفمبر تشرين الثاني. وما زال المهدي يقود حكومة تصريف أعمال.

وردت قوات الأمن وفصائل مسلحة قوية بعنف شديد على هذه الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول بسبب غياب فرص العمل وضعف الخدمات وتحولت سريعا إلى المطالبة بعزل النخبة الحاكمة.

وقتل نحو 500 شخص في الاضطرابات منذ ذلك الحين.

ورفض أغلب المحتجين ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة قائلين إنه جزء من النظام القائم الذين يعتبرونه فاسدا.

وبموجب الدستور العراقي، إن لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على الحكومة سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيلها.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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