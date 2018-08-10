تلفزيون العربية: السعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون على جازان
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دبي (رويترز) - ذكر تلفزيون العربية أن السعودية اعترضت صاروخين أطلقهما الحوثيون على منطقة جازان جنوب البلاد يوم الجمعة.
وأعلن تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين قبل ذلك إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية صوب جازان وصاروخ صوب قاعدة عسكرية سعودية في منطقة عسير.
وتقع منطقتا جازان وعسير على الحدود مع اليمن.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز