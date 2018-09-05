تلفزيون المسيرة: منع الحوثيين من حضور محادثات السلام في جنيف
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دبي (رويترز) - نقل تلفزيون المسيرة عن حركة الحوثيين اليمنية قولها يوم الأربعاء إن وفدها مُنع من التوجه جوا لحضور محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.
وقالت القناة التلفزيونية التابعة للحوثيين إن لأمم المتحدة لم تستطع الحصول على التراخيص اللازمة من التحالف الذي تقوده السعودية ويسيطر على المجال الجوي اليمني.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من التحالف، بينما لم يرد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن على طلب من رويترز للتعليق.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز