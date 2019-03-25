الجزائر (رويترز) - ذكر تلفزيون النهار يوم الاثنين أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عزل مدير عام التلفزة العمومية.

وأضاف التلفزيون أن لطفي شريط حل محل توفيق الخلادي.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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