هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مارس, 2020 03:55 ص

عمال نظافة يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة يوم الثالث من مارس آذار 2020. تصوير: جانو عيسى - رويترز.

القاهرة (رويترز) - أفاد تلفزيون الإخبارية الرسمي يوم الجمعة أن السعودية أعادت فتح مسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت السعودية قد أغلقت الحرمين أمام الحجاج الأجانب والسياح من نحو 25 دولة لوقف انتشار الفيروس. كما قالت إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك الذين يودون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 بعد العودة من خارج المنطقة.

وأبلغت السعودية عن رصد خمس حالات إصابة.

ولم يتضح من تقرير الإخبارية إن كان سيسمح للزوار بالعودة إلى الموقعين.

(تغطية صحفية سمر حسن - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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