هذا المحتوى تم نشره يوم 04 فبراير, 2020 02:32 م

الرئيس التركي رجب طيب أرودغان في اسطنبول يوم 3 فبراير شباط 2020. صورة لرويترز من المكتب الصحفي للرئاسة التركية. يحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في الأرشيف

أنقرة (رويترز) - نقلت قناة (سي.إن.إن ترك) عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الثلاثاء إن تركيا لن تسمح للحكومة السورية باكتساب أراض في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك بعد يوم من مقتل جنود أتراك في هجوم حمّلت أنقرة القوات السورية مسؤوليته.

كانت تركيا قد حثت روسيا على كبح جماح القوات الحكومية السورية في إدلب بعدما هز الهجوم تعاونا هشا بين أنقرة وموسكو.

وقال أردوغان على متن طائرة أثناء عودته من أوكرانيا إنه لا توجد حاجة "لخلاف خطير" مع موسكو بخصوص التطورات في سوريا في الوقت الراهن، مضيفا أن بلاده ستتحدث مع روسيا بهذا الشأن "دون غضب". وأردف قائلا إنه ربما يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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