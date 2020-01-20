هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يناير, 2020 01:50 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليمين) وإلى جواره وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر برلين الخاص بليبيا يوم الأحد. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

أنقرة (رويترز) - نقلت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط.

كان أردوغان قد قال في الأسبوع الماضي إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى طرابلس.

ونقل تلفزيون (إن.تي.في) عن الرئيس التركي قوله للصحفيين على متن رحلة العودة من قمة بشأن ليبيا في برلين إن جهود تركيا في القمة وضعت الأساس لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة. وأضاف أن الوجود التركي في ليبيا عزز الآمال في السلام.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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