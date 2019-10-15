هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 10:13 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث في اسطنبول يوم 13 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة من المكتب الإعلامي للرئاسة التركية محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.

أنقرة (رويترز) - ذكر تلفزيون (إن.تي.في) يوم الثلاثاء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن تركيا لن تعلن مطلقا وقف إطلاق النار في شمال سوريا، وأضاف أنه ليس قلقا من العقوبات الأمريكية على أنقرة بسبب الهجوم.

وقال التلفزيون إن أردوغان أبلغ الصحفيين في رحلة عودته من باكو عاصمة أذربيجان بأن المحادثات مع واشنطن وموسكو بشان مدينتي كوباني ومنبج في سوريا مستمرة، مضيفا أنه "ليس سلبيا" أن تدخل القوات الحكومية السورية منبج ما دام المسلحون الأكراد قد خرجوا من المنطقة.

وقال أيضا إنه أبلغ ترامب بأن تركيا "لن تتفاوض مع منظمة إرهابية" ردا على عرض الرئيس الأمريكي الوساطة.

وفي إطار منفصل، ذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي بأن الهجوم في سوريا سيساهم في جهود مكافحة الإرهاب وسيدعم وحدة الأراضي السورية وعملية الحل السياسي.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير)

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