هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 09:28 م

بيني جانتس رئيس الأركان السابق ومرشح الانتخابات في إسرائيل يوم الأربعاء. تصوير: أمير كوهين - رويترز

القدس (رويترز) - ذكرت محطة تلفزيون إسرائيلية يوم الخميس أن جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) يشتبه في أن إيران تمكنت من اختراق الهاتف المحمول لبيني جانتس أقوى منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات التي ستجرى في التاسع من أبريل نيسان.

وقال تلفزيون القناة 12 إن جانتس، وهو رئيس أركان سابق، أُبلغ بالاختراق قبل خمسة أسابيع وأضاف أن شين بيت يعتقد أن المخابرات الإيرانية تمكنت من الوصول لمعلومات شخصية ومراسلات لجانتس.

ورفض شين بيت التعليق.

وقلل حزب جانتس (الأزرق والأبيض) الذي ينتمي للوسط ويتقدم على حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو في استطلاعات للرأي، من أهمية أي اختراق للأمن القومي مشيرا إلى أن القصة سربت عمدا.

وقال الحزب في بيان "ينبغي التأكيد على أن الواقعة المذكورة حدثت بعد نحو أربع سنوات من إنهاء جانتس لفترة خدمته رئيسا للأركان وتوقيت نشرها الآن يثير العديد من التساؤلات".

وقال متحدث باسم ليكود "لا علاقة لنا بذلك".

كان نتنياهو قد قال في مؤتمر عن أمن الإنترنت في يناير كانون الثاني "إيران تهاجم إسرائيل بشكل يومي".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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