تلفزيون: إيران تشيد باتفاق اليمن كخطوة على طريق إنهاء الحرب

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 10:48 ص

دبي (رويترز) - أشادت إيران بالاتفاق المبدئي الذي توصل إليه طرفا الحرب في اليمن لوقف القتال في مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون ووصفته بأنه خطوة إيجابية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية قولة "ترحب إيران بالاتفاق... وتأمل أن يمهد الطريق للجولة المقبلة من الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجماعات اليمنية".

ويعد الاتفاق الذى تم التوصل إليه يوم الخميس أول انفراجة مهمة في جهود السلام بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدائر منذ خمس سنوات في اليمن حيث تدعم إيران المقاتلين الحوثيين.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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