تلفزيون: إيران تقول إن ولي عهد السعودية شخص "خيالي ساذج" وتدعو للحوار
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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لندن يوم السابع من مارس اذار 2018. تصوير: سايمون دوسون - رويترز.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الخميس إن ولي العهد السعودي شخص "خيالي ساذج" لا فكرة لديه عن السياسة وذلك في رد على مقابلة للأمير محمد بن سلمان مع محطة (سي.بي.إس) الإخبارية.
ونقل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله "ليس لديه فكرة عن السياسة بخلاف الكلام اللاذع النابع عن الافتقار لبعد النظر... تصريحاته لا تستحق ردا لأنه شخص خيالي وساذج لا يتحدث إلا باستخدام الأكاذيب والمرارات".
وأضاف "إيران تحترم كل جيرانها... طهران تدعو دول المنطقة خاصة بعض الأعداء الحاقدين المتعنتين إلى الحوار والتسامح".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز