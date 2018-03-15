محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 08:33 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 20:33

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لندن يوم السابع من مارس اذار 2018. تصوير: سايمون دوسون - رويترز. (reuters_tickers)