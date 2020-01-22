هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يناير, 2020 06:03 م

دبي (رويترز) - ذكر التلفزيون الرسمي السعودي يوم الأربعاء نقلا عن وزير الدولة لشؤون الدولة للشؤون الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان أن السعودية طلبت من الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضافت الحكومة الأمريكية السودان إلى قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة الرئيس آنذاك عمر حسن البشير تدعم جماعات إرهابية.

ويجعل التصنيف السودان غير مؤهل لتخفيف أعباء ديونه والحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ولا بد من موافقة الكونجرس على الأمر.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير العام الماضي. واتفقت حكومة مدنية انتقالية، تشكلت في أغسطس آب، مع الولايات المتحدة على فتح المجال لها كي تتواصل مع المؤسسات الدولية بينما لا تزال مدرجة على القائمة.

ودعمت السعودية الإطاحة بالبشير، فيما يعتقد محللون أنه انعكاس لجهودها بالتنسيق مع الإمارات للحد من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تدعم نظامه، في المنطقة.

(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك