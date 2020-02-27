هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 02:37 م

أنقرة (رويترز) - نُقل عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله يوم الخميس إن تركيا وروسيا تبحثان فتح المجال الجوي في منطقة إدلب السورية، والذي تسيطر عليه موسكو، أمام الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة، لكنه أضاف أن المشاكل بخصوص هذه المسألة لا تزال قائمة.

وفي حديث للصحفيين في البرلمان، قال أكار إن أنقرة متفائلة بشأن المحادثات الجارية بين مسؤولين أتراك وروس في أنقرة حول منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، حيث يدعم الجيش التركي مقاتلي معارضة سوريين ضد قوات الحكومة المدعومة من روسيا.

ونقلت قناة إن.تي.في عن أكار قوله إنه سيتحدث أيضا مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عبر الهاتف في وقت لاحق يوم الخميس.

(تغطية صحفية إيزجي إركويون وطوان جمركجي - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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