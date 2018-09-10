تلفزيون: تركيا تقول الهجمات على إدلب يجب أن تتوقف وتدعو لوقف إطلاق النار
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وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مدينة أزمير في صورة بتاريخ العاشر من مايو ايار 2018. تصوير: عثمان اورسال - رويترز.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - ذكر تلفزيون (إن.تي.في) أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال يوم الاثنين إن الهجمات الجوية والبرية على محافظة إدلب السورية يجب أن تتوقف ويتعين وقف إطلاق النار في المنطقة.
وكان رؤساء تركيا وإيران ورسيا فشلوا الأسبوع الماضي في الاتفاق على وقف لإطلاق النار من شأنه أن يمنع هجوما للحكومة السورية في المحافظة التي تسيطر عليها المعارضة. وتخشى الأمم المتحدة أن يتسبب الهجوم في كارثة إنسانية تضرب عشرات الآلاف من المدنيين.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز