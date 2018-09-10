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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 06:20 م 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:20

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مدينة أزمير في صورة بتاريخ العاشر من مايو ايار 2018. تصوير: عثمان اورسال - رويترز. (reuters_tickers)