تلفزيون: طعن إسرائيلي في القدس القديمة ومقتل المهاجم بالرصاص
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جنديان من قوات الأمن الاسرائيلية بجانب سيارة اسعاف في موقع طعن إسرائيلي في القدس القديمة يوم الاحد. تصوير: عمار عوض - رويترز.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية إن إسرائيليا تعرض للطعن والإصابة في المدينة القديمة بالقدس يوم الأحد وإن قوات الأمن أطلقت النار على المهاجم المشتبه به فأردته قتيلا.
وذكر التقرير الذي نشرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن السلطات عثرت على أوراق هوية تركية على جثة من يُعتقد أنه المهاجم.
وقالت خدمة ماجن دافيد أدوم للإسعاف إن المصاب الذي تعرض للطعن في حالة حرجة. وأكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية وقوع الهجوم قرب الحائط الغربي وقال إن المهاجم جرى "تحييده" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وزادت التوترات في القدس منذ أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول.
وجاءت الواقعة بعد هجوم يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة إذ قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا دهس جنودا بسيارة فقتل اثنين منهم وأصاب اثنين آخرين على طريق قرب مستوطنة يهودية.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز