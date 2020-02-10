هذا المحتوى تم نشره يوم 10 فبراير, 2020 02:47 م

أنقرة (رويترز) - نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية عن وزارة الدفاع التركية قولها إن قوات الحكومة السورية قتلت خمسة جنود أتراك يوم الاثنين وأصابت خمسة آخرين في هجوم على موقع عسكري تركي في منطقة تفتناز في شمال غرب سوريا.

وأرسلت أنقرة تعزيزات كبيرة إلى منطقة إدلب التي وقع فيها الهجوم بينما تحاول وقف تقدم سريع لقوات الحكومة السورية.

وقال مسؤولون أتراك لرويترز إن القوات التركية ترد بعد أحدث هجوم.

وتسبب هجوم الحكومة السورية في إدلب، وهي آخر معقل كبير للمعارضة للرئيس بشار الأسد، في نزوح أكثر من نصف مليون شخص صوب الحدود التركية المغلقة مما يهدد بأزمة إنسانية جديدة.

وقال مصدر في المعارضة إن قوات الحكومة السورية قصفت القاعدة العسكرية في تفتناز، وقال شهود إن طائرات هليكوبتر تركية حلقت في سماء شمال غرب سوريا لنقل المصابين.

وقال قائد في المعارضة إن مقاتليها بدأوا عملية عسكرية يوم الاثنين ضد الجيش السوري بالقرب من سراقب بمساعدة المدفعية التركية. وذكر شهود أيضا أن القوات التركية قصفت مواقع عسكرية سورية في المنطقة.

وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري وتقول إنها لا تقدر على استيعاب المزيد، وطالبت دمشق بالانسحاب في إدلب بحلول نهاية الشهر الجاري وإلا واجهت تحركا تركيا.

(تغطية صحفية أورهات كوسكون وخليل عشاوي في أعزاز بسوريا - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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