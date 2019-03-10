القاهرة (رويترز) - قالت قناة تلفزيون النهار إن طائرة تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هبطت يوم الأحد في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هشام حاج علي - إعداد أحمد حسن - تحرير)
طائرة جزائرية من المعتقد انها تقل بوتفليقة تقلع من جنيف يوم الاحد. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - قالت قناة تلفزيون النهار إن طائرة تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هبطت يوم الأحد في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هشام حاج علي - إعداد أحمد حسن - تحرير)