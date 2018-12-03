تلفزيون: ولي عهد السعودية يغادر الجزائر بعد زيارة رسمية
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ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في الجزائر يوم الأحد. صورة لرويترز من البلاط الملكي السعودي.(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - قال تلفزيون الإخبارية السعودي يوم الاثنين إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان غادر الجزائر بعد زيارة رسمية بدأت يوم الأحد.
وصل الأمير محمد إلى الجزائر قادما من موريتانيا مستأنفا جولة عربية بعد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وكان زار قبل حضوره القمة كل من الإمارات والبحرين ومصر وتونس.
(تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز