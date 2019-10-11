هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 06:29 م

قوة إطفاء تحاول إطفاء نيران أشعلها تفجير سيارة ملغومة في القامشلي بشمال سوريا يوم الجمعة. تصوير: رودي سعيد - رويترز.

بيروت (رويترز) - أعلن تنظيم الدولة الإسلامية يوم الجمعة مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة في مدينة القامشلي السورية مشيرا إلى أنه استهدف مسلحين أكرادا.

وقال التنظيم في تقرير نشرته وكالة أعماق للأنباء التابعة له إن مقاتلين من الدولة الإسلامية فجروا السيارة التي كانت متوقفة قرب موقع أمني كردي في المدينة.

كانت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة التي يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا قالت في وقت سابق إن سيارة ملغومة انفجرت في القامشلي يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة تسعة آخرين.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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