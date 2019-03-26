هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2019 05:16 م

بيروت (رويترز) - أعلن تنظيم الدولة الإسلامية يوم الثلاثاء أنه نفذ هجوما مميتا على قوات كردية بشمال سوريا ليل الاثنين، في أول إعلان من نوعه من جانب التنظيم منذ أن أعلنت قوات تدعمها الولايات المتحدة السيطرة على آخر جيب كان خاضعا للتنظيم المتشدد في سوريا في مطلع الأسبوع.

وقال متحدث باسم فصيل مسلح تدعمه الولايات المتحدة ويسيطر على مدينة منبج إن سبعة مقاتلين لقوا حتفهم في هجوم إرهابي على نقطة تفتيش عند مدخل المدينة. وقال مسؤول أمريكي إن جميع القتلى من أفراد قوات سوريا الديمقراطية.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية في بيان "هاجم جنود الخلافة حاجزا (لمقاتلي حزب العمال الكردستاني) المرتدين غرب مدينة منبج ليلة أمس واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة مما أدى لهلاك تسعة عناصر".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك