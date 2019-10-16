هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 09:42 ص

دبي (رويترز) - قال مسؤولون إنه من المتوقع أن تعلن الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والانفصاليون الجنوبيون يوم الخميس التوصل لاتفاق بشأن إنهاء النزاع على السلطة في مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد والذي أحدث شقاقا داخل التحالف العربي الذي يحارب جماعة الحوثي.

والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات متحالف اسميا مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية لكن الخلافات دبت بينهما في أغسطس آب حينما سيطر الانفصاليون على عدن.

وتستضيف السعودية محادثات غير مباشرة بين الجانبين لإعادة بناء التحالف الذي يقاتل حركة الحوثي المتحالفة مع إيران التي طردت الحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء قبل خمسة أعوام.

وفتح القتال بين القوات المؤيدة لهادي والانفصاليين جبهة جديدة في الحرب متعددة الأطراف وعقد جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

وتحاول الرياض إعادة التركيز على التحالف الذي يقاتل الحوثيين عند حدودها. وكثيرا ما يطلق الحوثيون صواريخ وينفذون هجمات بطائرات مسيرة على مدن سعودية في إطار الصراع الذي ينظر له على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وقال مسؤولان في حكومة هادي لرويترز إن اتفاق إنهاء الأزمة في عدن سيوقع في الرياض يوم الخميس.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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