هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يناير, 2020 01:56 م

لافتة مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس. صورة التقطت يوم 12 ديسمبر كانون الأول 2019. تصوير: اسماعيل زيتوني - رويترز.

طرابلس (رويترز) - قال مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس، في بيان إن الملاحة الجوية بالمطار توقفت يوم الأربعاء بعد تعرضه لإطلاق "قذائف عشوائية".

وأضاف على موقعه الإلكتروني أنه تم تحويل مسار طائرة قادمة من تونس إلى مطار مصراتة الدولي. وتقع مدينة مصراتة على مسافة حوالي 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة.

كانت حركة الملاحة قد استؤنفت بمطار معيتيقة في 14 من يناير كانون الثاني بعد شهور من الإغلاق في أعقاب ضربات جوية متكررة، جاءت ضمن حملة مستمرة منذ تسعة أشهر لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليا.

(تغطية صحفية أحمد العمامي وأحمد طلبة- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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