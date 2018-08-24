توماس كوك تجلي 300 سائح من فندق في الغردقة بعد وفاة زوجين أجنبيين
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The Thomas Cook logo is seen in this illustration photo January 22, 2018. REUTERS/Thomas White/Illustration - RC14769B0380(reuters_tickers)
لندن (رويترز) - قالت شركة توماس كوك إنها تجلي جميع عملائها البالغ عددهم 301 من فندق في الغردقة وذلك كإجراء احترازي بعد وفاة سائح وزوجته في ملابسات وصفتها بأنها غير واضحة.
وعثر على جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63 عاما) اللذين يعملان لدى الشركة في بريطانيا متوفيين في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك يوم الثلاثاء بالمنتجع المطل على البحر الأحمر.
وقالت توماس كوك إنها تلقت المزيد من التقارير عن مرض نزلاء آخرين دون أن تتطرق لأي تفاصيل.
وأضافت الشركة "السلامة في قمة أولوياتنا دائما لذلك قررنا نقل جميع عملائنا من هذا الفندق كإجراء احترازي".
وقالت إنها ستوفر للعملاء فنادق بديلة في المنتجع أو خيار العودة إلى بريطانيا يوم الجمعة.
وقالت الشركة إنها قيمت الفندق في أواخر يوليو تموز 2018 وحصل على نسبة 96 بالمئة.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز