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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 09:49 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:49

The Thomas Cook logo is seen in this illustration photo January 22, 2018. REUTERS/Thomas White/Illustration - RC14769B0380 (reuters_tickers)