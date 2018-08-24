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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 11:28 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:28

لندن (رويترز) - قالت شركة توماس كوك إنها تجلي جميع عملائها البالغ عددهم 301 من فندق في الغردقة وذلك كإجراء احترازي بعد وفاة سائح وزوجته في ملابسات وصفتها بأنها غير واضحة.

وعثر على جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63 عاما) اللذين يعملان لدى الشركة في بريطانيا متوفيين في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك يوم الثلاثاء بالمنتجع المطل على البحر الأحمر.

وقالت توماس كوك إنها تلقت المزيد من التقارير عن مرض نزلاء آخرين دون أن تتطرق لأي تفاصيل.

وأضافت الشركة "السلامة في قمة أولوياتنا دائما لذلك قررنا نقل جميع عملائنا من هذا الفندق كإجراء احترازي".

وقالت مصادر أمنية مصرية إن جون كوبر شعر بوعكة في وقت متأخر يوم الخميس وتوفي في الفندق بعد استدعاء طبيب للكشف عليه. وأضافت المصادر دون ذكر تفاصيل إن زوجته نقلت إلى المستشفى وتوفيت بعد وصولها إليه.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية "نواصل دعم أسرة زوجين توفيا في الغردقة، وعلى كل المقيمين بفندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك أن يتبعوا نصائح الشركة السياحية التي تنظم رحلتهم والسلطات المحلية".

وقالت توماس كوك إنها ستوفر للعملاء فنادق بديلة في المنتجع أو خيار العودة إلى بريطانيا يوم الجمعة.

وقالت الشركة إنها قيمت الفندق في أواخر يوليو تموز 2018 وحصل على نسبة 96 بالمئة.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز