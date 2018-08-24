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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 02:23 م 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:23

شعار شركة توماس كوك في صورة من أرشيف رويترز.

من بول ساندل وجون ديفيسون

لندن/القاهرة (رويترز) - قالت شركة توماس كوك البريطانية إنها تجلي جميع عملائها البالغ عددهم 301 من فندق في منتجع الغردقة الشهير على البحر الأحمر وذلك كإجراء احترازي بعد وفاة سائح وزوجته في ملابسات وصفتها بأنها غير واضحة.

وقال المسؤولون المحليون يوم الجمعة إن الزوجين توفيا لأسباب طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكان جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63 عاما)، التي كانت تعمل لدى الشركة في بريطانيا، يقيمان في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك وتوفيا يوم الثلاثاء بفارق ساعات.

وقالت توماس كوك إنها تلقت المزيد من التقارير عن مرض نزلاء آخرين دون أن تتطرق لأي تفاصيل.

وأضافت الشركة "السلامة في قمة أولوياتنا دائما لذلك قررنا نقل جميع عملائنا من هذا الفندق كإجراء احترازي".

وتأتي وفاة كوبر وزوجته بينما تحاول مصر إنعاش السياحة التي تمثل مصدرا أساسيا للدخل في وقت ما زال الاقتصاد يعاني فيه من سنوات الاضطراب التي أعقبت انتفاضة 2011.

وأصدرت محافظة البحر الأحمر بيانا حملت النسخة الإنجليزية منه عنوان "وفاة مسن إنجليزي وزوجته في الغردقة لأسباب طبيعية".

وجاء في النسخة العربية من البيان أن جون كوبر "أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب" وأن زوجته نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها "بحالة إغماء وتم عمل إنعاش قلبي لها لمدة 30 دقيقة، وفي هذه الأثناء فارقت الحياة".

وقالت ابنتهما كيلي أورمرود والتي كانت في نفس الرحلة ومعها أطفالها الثلاثة إن سبب الوفاة لم يتحدد بعد.

وأضافت في بيان لمحطة الإذاعة المحلية البريطانية (2بي.آر) "أمي وأبي كانا بصحة جيدة ولم تكن لديهما مشاكل صحية معلومة... لا سبب لدينا للوفاة. عملية الفحص جارية".

وقالت أيضا "أبي لم يدخل مستشفى قط. توفي في غرفة الفندق أمامي. ذهبت في سيارة الإسعاف مع أمي إلى المستشفى حيث توفيت".

وقال ديتر جايجر المدير العام لفندق أكوا ماجيك الذي يعمل بامتياز من الشركة الفندقية دويتشه هوسبتاليتي ومقرها فرانكفورت إن إدارة الفندق وعامليه يتملكهم حزن عميق.

وقال في بيان "يشير التقرير الطبي الأولي إلى أن الوفاة حدثت لأسباب طبيعية". وأضاف "لا توجد دلائل تدعم مزاعم وجود حالة مرضية متزايدة بالفندق".

وقالت توماس كوك إنها ستوفر للعملاء فنادق بديلة في المنتجع أو خيار العودة إلى بريطانيا يوم الجمعة. وقالت الشركة إنها قيمت الفندق في أواخر يوليو تموز 2018 وحصل على نسبة 96 بالمئة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية "نواصل دعم أسرة زوجين توفيا في الغردقة، وعلى كل المقيمين بفندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك أن يتبعوا نصائح الشركة السياحية التي تنظم رحلتهم والسلطات المحلية".

وبعد تفجير طائرة ركاب روسية كانت في طريقها من شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء إلى روسيا في 2015 توقفت الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر لأكثر من عامين مما ألحق الضرر بعائدات السياحة.

ومع ذلك تحسنت العائدات في الشهور الماضية وقفزت بنسبة 83.3 في المئة في الربع الأول من 2018 إلى 2.2 مليار دولار.

وتعد منتجعات البحر الأحمر مثل الغردقة وشرم الشيخ من بين الأكثر شهرة بين السائحين الأوروبيين وغيرهم.

(شارك في التغطية الصحفية أحمد محمد حسن ومحمد عبد اللاه وإدوارد تيلور - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز