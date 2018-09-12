توماس كوك: لم نطلع على التقرير الكامل للنائب العام المصري عن وفاة سائحين
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شعار شركة توماس كوك في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
لندن (رويترز) - قالت وكالة توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر يوم الأربعاء إنها لم تطلع بعد على التقرير الكامل الذي أصدره النائب العام المصري بشأن وفاة سائحين بريطانيين في فندق بالغردقة الشهر الماضي.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء قال النائب العام إن بكتيريا الإي كولاي المعوية كانت سببا في وفاة جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان (63 عاما).
وقالت توماس كوك في بيان "لم نطلع بعد على التقرير الكامل وسنحتاج وقتا كي يتسنى لخبرائنا مراجعته".
وأضافت "سنواصل تقديم كل دعم ممكن لابنتهما كيلي وباقي أفراد أسرتهما".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز