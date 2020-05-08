هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2020 03:18 ص

تونس (رويترز) - قالت الرئاسة التونسية في وقت مبكر يوم الجمعة إنها سمحت لطائرة تركية محملة بمساعدات طبية بأن تهبط في مطار جرجيس في جنوب البلاد لتوصيلها إلى ليبيا بواسطة السلطات التونسية.

وقالت تونس، التي لا تسمح لأي قوات أجنبية باستخدام أراضيها في التدخل في الصراع الليبي، إنها اشترطت أن تسلم قوات الجمارك والأمن التونسية المساعدات إلى الجانب الليبي في معبر رأس الجدير الحدودي.

ولم يذكر بيان الرئاسة تفاصيل إضافية، لكن يرجح أن يتسلم هذه المساعدات ممثلو حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي تلقى دعما عسكريا من تركيا.

وقال مسؤول تونسي لرويترز إن تركيا تفادت الهبوط في ليبيا لأن مطاراتها غير آمنة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس- تحرير مصطفى صالح)

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