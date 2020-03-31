هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2020 04:14 م

تونس (رويترز) - قال بيان رئاسي إن الرئيس التونسي قيس سعيد أمر يوم الثلاثاء بالإفراج عن 1420 سجينا في عفو أصدره بسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا الى السجون.

وكانت تونس قد أعلنت إجراءات العزل العام لإبطاء معدلات الإصابة بكورونا والتي بلغت ‭‭‭‭ 362‬‬‬‬حالة إضافة إلى تسع حالات وفاة.

وقالت الحكومة في بيان منفصل إنها ستوفر مساعدات غذائية لآلاف الأسر في بيوتهم لمدة تصل إلى نحو شهرين ابتداء من يوم الجمعة.

ويعقد مجلس الأمن القومي اجتماعا حاليا ومن المنتظر أن يسفر الاجتماع عن إصدار مزيد من القرارات.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير ليليان وجدي)

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