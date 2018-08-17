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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 02:42 م 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:42

تونس (رويترز) - قال مسؤول قضائي يوم الجمعة إن تونس تحفظت على جواز سفر رجل يشتبه في أنه إسلامي متشدد، كان حارسا شخصيا لأسامة بن لادن ذات يوم، لمنعه من العودة لألمانيا.

ورحلت ألمانيا سامي العيدودي الشهر الماضي لكن محكمة ألمانية طلبت يوم الأربعاء عودته قائلة إنه ربما يواجه التعذيب في بلده تونس، وهو أمر نفته تونس.

واحتجزت السلطات التونسية العيدودي في بادئ الأمر بعد أن رحلته ألمانيا الشهر الماضي. وأفرجت عنه بعد أسبوعين لعدم كفاية الأدلة لكنها منعته من مغادرة البلاد بانتظار نتيجة تحقيق.

وقال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب "التحقيقات معه مستمرة... جواز سفره محجوز على ذمة القضية وهو في كل الأحوال منتهي الصلاحية.

وأضاف دون الخوض في تفاصيل "إذا كان هناك مطلب تسليم من السلطات الألمانية يجب أن يمر عبر الطرق والقنوات الدبلوماسية".

وذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين تتواصل باستمرار مع تونس عبر سفارتها هناك وستواصل بحث القضية.

وانتقدت المعارضة الألمانية وجماعات حقوقية قرار ترحيل العيدودي قائلة إنه قد يواجه التعذيب في وطنه واستشهدت بقرار محكمة ألمانية بوجوب السماح له بالبقاء.

وتقدم العيدودي بطلب لجوء لألمانيا في 2006 لكنه قوبل بالرفض. واتهمه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الذي اتخذ موقفا متشددا من الهجرة، في مايو أيار بأنه كان الحارس الشخصي لبن لادن وقال إنه ينبغي ترحيله.

ونفى العيدودي هذا الاتهام مرارا لكنه اعتقل في يونيو حزيران ورحلته السلطات يوم 13 يوليو تموز.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)

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رويترز