تونس تقول جماعة مسلحة في الكاميرون اختطفت اثنين من مواطنيها
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تونس (رويترز) - قالت الحكومة التونسية يوم الاثنين إن جماعة مسلحة في الكاميرون اختطفت اثنين من مواطنيها.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان "مجموعة مسلحة في جنوب غرب الكاميرون يوم الخميس الماضي اختطفت تونسيين يعملان في أحد مشاريع مد الطرقات تنفذه شركة أشغال تونسية".
ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن خطف التونسيين لكن هناك مخاوف في تونس من أن تكون جماعات متشددة وراء الواقعة.
وقالت وزارة الخارجية إنها تجري اتصالات مع السلطات الكاميرونية لإطلاق سراحهما.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير محمد اليماني)
رويترز