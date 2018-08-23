تونس تنتشل جثث 5 مهاجرين غرقوا قبالة سواحلها أثناء محاولة الوصول لايطاليا
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تونس (رويترز) - قال الحرس البحري في تونس يوم الخميس إنه انتشل جثث خمسة مهاجرين تونسيين غرق مركبهم قبالة سواحل قابس في جنوب شرق البلاد أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة لمبيدوزا الإيطالية.
كان المركب يضم ما لايقل عن عشرة مهاجرين أبحروا خلسة من سواحل جرجيس جنوب البلاد باتجاه السواحل الإيطالية هذا الاسبوع.
والبحث مستمر عن بقية المفقودين.
وكثيرا ما يحاول عاطلون في تونس وغيرها من دول أفريقيا الإبحار في قوارب متهالكة من تونس إلى صقلية ولمبيدوزا في إيطاليا.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على في 2011 الأمر الذي تسبب في اضطرابات جراء البطالة والتضخم المتفاقم.
وقال زياد زغدود رئيس فرقة الحرس البحري بقابس "وحدات خفر السواحل تمكنت من انتشال خمس جثث لمهاجرين أبحروا هذا الأسبوع في مركب يضم حوالي عشرة مهاجرين انطلق من سواحل جرجيس".
ولقى ما لا يقل عن 82 مهاجرا أغلبهم تونسيون حتفهم في يونيو حزيران بعد أن غرقت السفينة المكتظة بالمهاجرين التي كانوا على متنها قبالة السواحل التونسية.
ويعتمد مهربو البشر على تونس بشكل متزايد كنقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا بعد تشديد الحراسة على السواحل الليبية من جانب خفر السواحل وبدعم من مجموعات ليبية مسلحة.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير نادية الجويلي)
رويترز