هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 12:37 م

أعلام الدول العربية اثناء اجتماع لوزراء الخارجية في تونس العاصمة يوم الجمعة. تصوير: زبير السويسي - رويترز

تونس (رويترز) - قالت تونس يوم الجمعة إنها تنسق الجهود مع دول عربية أخرى لاحتواء أي تداعيات لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي "سنعمل مع بقية الدول العربية الشقيقة والمجموعة الدولية على تطويق كل التداعيات المحتملة لهذا القرار في مختلف المحافل الدولية والإقليمية".

أدلى الجهيناوي بهذه التصريحات أثناء تسلم بلده الرئاسة الدورية لجامعة الدول العربية قبيل القمة العربية السنوية في تونس والتي من المتوقع أن تركز على قرار الولايات المتحدة بشأن الجولان وقرارها السابق بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واحتلت إسرائيل الجولان والقدس في حرب عام 1967 ثم ضمتهما في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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