هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2020 11:03 م

أحد أفراد طاقم طبي يرتدي زيا واقيا خلال فحص مريض في وحدة الطوارئ بمستشفى في عدن يوم الخميس. تصوير: رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن يوم السبت إن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اثنتان في عدن وواحدة في محافظة تعز، مما يرفع عدد المصابين بالفيروس في البلد الذي تمزقه الحرب إلى عشرة فضلا عن وفاة شخصين.

وتقول الأمم المتحدة إنها تخشى من احتمال انتشار المرض دون رصده حيث تسببت الحرب في تدمير نظمه الصحية وتركت الملايين من سكانه يعانون سوء التغذية.

وتم رصد الفيروس في ثلاث محافظات في البلد الذي أنهكته حرب ضروس على مدى أكثر من خمس سنوات.

وأضافت اللجنة على موقعها على تويتر أن الحالة التي سُجلت في تعز هي لأحد المخالطين لحالة الإصابة التي أُعلن عنها يوم الجمعة.

وأعلن محافظ تعز يوم السبت إغلاق المحافظة لأسبوعين عدا تلقي البضائع الضرورية والأغذية لمنع انتشار المرض. كما أمر أيضا بإغلاق المساجد والأسواق وحظر التجمعات الكبيرة.

وسجل اليمن أول إصابة بمرض كوفيد-19 بمحافظة حضرموت في جنوب البلاد في العاشر من أبريل نيسان. وأعلن يوم الأربعاء عن خمس حالات إصابة جديدة في عدن وحالتي وفاة.

ويشهد اليمن بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب الحرب بين تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي التي أطاحت بالحكومة من العاصمة صنعاء في عام 2014.

واليمن مقسم إلى مناطق نفوذ. ويوم الأربعاء عبرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا والتي تتخذ من عدن مقرا لها عن قلقها إزاء إنكار المسؤولين الحوثيين وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في صنعاء.

وقالت جماعة الحوثي إن الفحوص أثبتت أن جميع الحالات المشتبه بها سلبية.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سمر حسن - اعداد أحمد حسن - تحرير معاذ عبد العزيز)

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