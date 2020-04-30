هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2020 02:06 م

القاهرة (رويترز) - نددت جامعة الدول العربية في بيان بخطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ووصف البيان الذي صدر بعد اجتماع عبر رابط فيديو لوزراء الخارجية العرب يوم الخميس الأمر بأنه "جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني".

وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إعلانه عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، الأول من يوليو تموز موعدا لبدء مناقشات في مجلس الوزراء بشأن توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم غور الأردن.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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